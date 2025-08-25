Amenaza Trump con enviar Guardia Nacional a Baltimore

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podría desplegar la Guardia Nacional en Baltimore, Maryland, en lo que sería otro bastión demócrata bajo control federal, como parte de su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración.

“Si en Baltimore Wes Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré las tropas, como ya se está haciendo en la cercana Washington D. C., y barreré rápidamente el crimen”, publicó Trump en su red social Truth Social, deformando el apellido del gobernador californiano Gavin Newsom.

La amenaza detonó la reacción inmediata del gobernador de Maryland, Wes Moore, quien acusó al republicano de usar tácticas de miedo. “Esta dichosa ignorancia, estos clichés y estas tácticas de miedo de los años 80”, reprochó Moore en entrevista con CNN, al tiempo que invitó al mandatario a recorrer juntos las calles de Baltimore. “Oye, Donald, podemos conseguirte un carrito de golf si eso facilita las cosas”, ironizó.

Trump respondió acusando al demócrata de tener un “pésimo historial” en seguridad y amenazó con retirar fondos federales destinados a reparar un puente colapsado en la ciudad. Moore replicó con datos: “La tasa de homicidios en Maryland disminuyó más del 20% desde que soy gobernador. La última vez que fue tan baja en Baltimore yo aún no había nacido”.

El mandatario ya había ordenado este mes la presencia de la Guardia Nacional en Washington D. C., que según medios locales comenzará a portar armas de fuego en las calles. En junio, Trump desplegó cerca de 5 mil soldados en Los Ángeles durante protestas contra redadas antiinmigrantes, lo que provocó el rechazo del gobernador Newsom.

Trump adelantó que Chicago y Nueva York podrían ser las siguientes ciudades en recibir efectivos federales. “Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras. Creo que Chicago será la próxima y luego ayudaremos con Nueva York”, declaró en la Casa Blanca.

Sin embargo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron la medida. “Donald Trump y los republicanos MAGA intentan presentarse como un partido de ‘ley y orden’. Está lejos de la realidad”, escribió Pritzker en X, recordando que Chicago registró 573 homicidios en 2024, una baja del 8% respecto al año anterior.