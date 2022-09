Amenaza Catem con parar Nissan de no ceder a sus pretensiones salariales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Verenisse Ruiz lideresa de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (Catem), amagó con parar actividades en Nissan si no accede la empresa a su petición de un aumento salarial de por lo menos el 11% superior a la inflación que está en el 8%.

En rueda de prensa afirmó que Volkswagen Puebla con menor producción que Nissan en Aguascalientes está ofreciendo a sus trabajadores un 11% entre salario y prestaciones, sin embargo las ventas de Nissan son superiores y se les ofrece menos sueldo a sus empleados.

De igual manera exigió a la empresa no pactar con el sindicato de la CTM quien valiéndose de argucias legales no quiere dejar la representación de los trabajadores, pese a que fueron derrotados en las urnas.

La dirigente adelantó que instalarán una unidad móvil a las afueras de las plantas para atender las demandas de los poco más de 5 mil trabajadores que representa la Catem, tras de que les han negado el acceso.