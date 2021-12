Amenaza Carlos Ahumada con revelar información de funcionarios de la 4-T

Redacción

Ciudad de México.-Empresario amenaza a la 4T.

El empresario Carlos Ahumada aseguró que si no se detiene lo que calificó como una persecución política revelará información relacionada con funcionarios del actual Gobierno de México.

En entrevista para Grupo Fórmula, Ahumada Kurtz manifestó que “no quiero dar a conocer más videos, toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México”.

No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas y así puedo seguir”, expresó.