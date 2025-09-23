Ambriz: Se suma PRI a demanda de juicio político contra Adán Augusto

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se sumará el PRI a la demanda de juicio político contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández que anunciò el PAN en el Congreso de la Unión, confirmó el Humberto Ambriz Delgadillo, diputado tricolor por el I Distrito Federal de Aguascalientes,

“Nuestra demanda es que el senador pida licencia a su cargo para que pueda afrontar el proceso. El PRI, a través de nuestro líder nacional Alejandro Moreno, ya había anunciado que se presentaría una demanda en ese sentido, lo cual demuestra que las fuerzas de oposición coincidimos en el punto y por supuesto que estamos a favor de eso”, afirmó en entrevista.

– ¿Se sigue protegiendo al senador de Morena o lo están dejando morir solo?

– Yo creo que lo siguen protegiendo. Esperamos que se haga cumplir la ley, si el senador es inocente, entonces sin problema. Pero hay muchas cosas que saltan a la luz.

A inicios de semana, la diputada suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una demanda de juicio político en contra del líder de Morena en el Senado, tomando en cuenta sus vínculos con Hernán Bermúdez, ligado a su vez al grupo criminal La Barredora y quien recién fue detenido.

Por lo pronto, Ambriz Delgadillo cuestionó el trayecto en que fue trasladado Bermúdez de Paraguay, donde fue encontrado, en su retorno a México, apuntando que hubo demasiadas paradas en el vuelo correspondiente.

“Estuvo algo raro el vuelo de regreso del ex secretario de seguridad hacia la Ciudad de México. Creo que hubo dos paradas, de mucho tiempo, cuando pudo ser un vuelo directo. Entonces, algo raro está pasando”, subrayó el priista.