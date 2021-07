Ambiguo súper delegado señala que debe haber carnet de vacunación para eventos masivos pero no para antros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El superdelegado del gobierno federal Aldo Ruiz, se manifestó en contra de la solicitud de carnet de vacunación para en antros, bares, cantinas y restaurantes como lo plantea el gobierno estatal.

“Para empezar yo creo que ahorita las actividades secundarias no son prioridad, es decir la recreación, sin embargo yo no soy de la idea de las medidas coercitivas pues creo que eso hay que dejarlo atrás, entonces es mejor generar conciencia y las amenazas de que si esto o el otro, pues yo no coincido trátese de quién se trate”, fustigó.

Sin embargo en el caso de eventos en puerta como la Ruta del Vino, Festival de Calaveras y Congreso Nacional Charro, el funcionario reculó y expresó que al ser eventos magnos si se debería de solicitar dicho carnet.

“Ahí sí sería importante que acudan personas vacunadas, incluso ese puede ser un buen aliciente. Por ejemplo los que vamos a ir al Congreso Nacional Charro que mejor que ir vacunados para estar protegidos porque estamos hablando de mucha gente”, externó.

Para finalizar abundó en que habría que ver la conveniencia o no del Festival de Calaveras, donde existen otros países en los que eventos con gran cantidad se asistentes se les pide la vacuna y en lo cual México no debe ser la excepción.