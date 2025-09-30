Ambientalistas denuncian hostigamiento por parte de MIAA en obra hidráulica suspendida

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Integrantes del Colectivo Malacate denunciaron irregularidades y actos de hostigamiento relacionados con la macro obra hidráulica que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) desarrolla desde junio de 2024 en las comunidades de El Relicario, El Malacate y los fraccionamientos Reencuentro y Fundadores, la cual se encuentra actualmente suspendida por un amparo promovido por vecinos.

En conferencia de prensa, Agustín Bernal, Óscar de la Torre, Sofía González y otros representantes del colectivo expresaron su rechazo al proyecto, acusando a MIAA de ejercer violencia, calumnias, difamación y desprestigio en contra de los opositores.

Recordaron que el pasado 22 de julio de 2025, habitantes de El Malacate sorprendieron a personal de MIAA trabajando en el arroyo donde falta realizar una conexión para concluir la obra. Según los ambientalistas, con apoyo de maquinaria pesada y elementos de la policía municipal, se intentó excavar en la zona pese a existir una orden de suspensión definitiva, acción que fue impedida por los mismos vecinos.

Los integrantes del colectivo afirmaron que hasta ahora no se ha entregado información clara sobre los impactos ambientales y sociales de la obra, limitándose las autoridades a señalar beneficios generales para la comunidad.

“No tenemos intereses políticos ni económicos; lo único que pedimos es respeto para la comunidad y su legado histórico, que está en riesgo de desaparecer por la sobreexplotación y la posible escasez de agua”, señalaron.

Añadieron que no se oponen a la conclusión del proyecto siempre y cuando se garantice por escrito, ante la Conagua, el abasto de agua para todos los habitantes y se proteja el patrimonio histórico de la zona.