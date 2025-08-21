Ambientalistas anuncian manifestación contra el municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguasacalientes, Ags.-Ni permuta, ni engaño, La Pona del pueblo, señalan ambientalistas al tiempo que anuncian una manifestación contra el muncipio el próximo 27 de agosto en donde refieren de tomar el Miércoles Ciudadano.

Mediante las redes oficiales de Salvemos La Pona, reprochan que este espacio wste siendo negociado por las autoridades sin transparencia.

De igual manera se les integrará el colectivo El Malacate, quien se queja de la violación de MIAA quien realiza intervenciones en esa reserva, volando una suspensión legal.

Refieren además de la aparición de señalamientos extraños en la mezquitera, donde las autoridades han sido incapaces de protección al lugar.

Exigen un basta a simulaciones de protección ambiental, así como que no haya acuerdos con inmobiliarias.

Entre las peticiones concretas está la transparencia y rendición de cuentas, respuesta al pliego petitorio, defensa de La Pona como área natural protegida, alto al saqueo hídrico y al urbanismo de despojo.

Los activistas convocan a las 09:00 horas del próximo miércoles 27 marcando a partir de Zaragoza y Madero y de ahí a la presidencia municipal.