Amber Heard reacciona al nuevo romance de Johnny Depp

Redacción

Recientemente surgieron rumores que señalaban que Johnny Deep estaba saliendo con una abogada llamada Joelle Rich. Con ello, despertaron las preguntas sobre lo que opinaría su ex esposa AMber Heard, con quien recientemente tuvo una batalla legal.

Sin embargo, al parecer la actriz ya no quiere saber nada más del protagonista de “Piratas del Caribe”. Una fuente cercana a la protagonista de ‘Aquaman’ reveló a ‘Entertainment Tonight’ que la actriz ya no está interesada en saber qué hace su ex esposo ni mucho menos, con quién se relaciona sentimentalmente.

“No le importa con quién sale y sólo quiere seguir adelante con su vida”, señaló el informante.

Este jueves, varios medios estadounidenses aseguraron que el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ inició una relación con la abogada, de 37 años, -que ha trabajado con personajes de la talla del príncipe Harry y su esposa Meghan,- después de que lo representara en su caso de difamación contra el periódico The Sun, en 2020, que finalmente perdió.

Una fuente aseguró que la química entre la profesionista y el actor “es increíble” y que realmente su vínculo es “muy serio”.

Con información de Quién