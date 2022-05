Amber Heard podría ser sustituida por Paris Hilton en Aquaman 2

Redacción

Amber Heard sigue en medio de la polémica por su lucha legal contra su ex pareja Johnny Deep. Ahora, un nuevo problema se le presenta a la actriz, ya que podría ser reemplazada dentro de las películas de Aquaman.

Primero se supo que la imagen de Heard aparecerá sólo 10 minutos en la nueva película protagonizada por Jason Momoa e incluso aseguró que no querían incluirla en el proyecto.

Lo que sorprendió recientemente es que la productora ejecutiva de Warner Bros. Juliette Lauren Fischer, anunció en redes sociales que ya habrían conseguido un remplazo para Amber en su papel como ‘Mera’.

“Warner Bros. acaba de contratar a Paris Hilton para reemplazar a Amber Heard en Aquaman 2”, señaló en su cuenta de Instagram sin dar más detalles sobre la participación de la empresaria, modelo y actriz.

Aunque no se ha confirmado la noticia de forma oficial en las redes sociales de Warner Bros., si esto se llega a llevar a cabo, significaría que Amber habría perdido su papel en ‘Aquaman and the lost Kingdom’, en sus futuras secuelas.

¿LA NUEVA MERA? Juliette Lauren Fischer, productora ejecutiva de Warner, publicó en Instagram que el estudio quiere a Paris Hilton como recambio de Amber Heard como Mera dentro de la secuela de Aquaman. vía @GabyMeza8 pic.twitter.com/iG5cGuzTk8 — Cinéfilos (@cinefiloos) May 19, 2022

Con información de Reporte Índigo