Amazon pagará 2,500 mdd por acusaciones de prácticas engañosas con Prime

Redacción

Amazon acordó este jueves desembolsar 2,500 millones de dólares para resolver una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, que lo acusó de engañar a consumidores para inscribirlos en su servicio Prime sin consentimiento explícito.

La denuncia, interpuesta ante un tribunal federal en Seattle, sostiene que la compañía diseñó procesos de pago confusos con botones prominentes para aceptar la membresía —que cuesta 139 dólares anuales— y enlaces discretos para rechazarla. Además, ocultó información sobre la renovación automática en letra pequeña o en apartados poco visibles.

Según la FTC, Amazon implementó un sistema de cancelación intencionalmente complejo, bautizado internamente como “Ilíada”, en alusión a la epopeya griega de Homero sobre la larga Guerra de Troya. El organismo asegura que la empresa dificultaba a propósito el procedimiento para abandonar Prime, obligando a los usuarios a navegar por varias pantallas antes de completar la baja.

El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la FTC en materia de protección al consumidor. Como parte de los compromisos, Amazon deberá modificar sus procesos de inscripción y cancelación, establecer opciones claras para rechazar la membresía y simplificar el trámite de baja. También deberá cumplir con nuevos requisitos de divulgación antes de aplicar cargos a los clientes.

El tribunal había dictaminado la semana pasada que las suscripciones de Prime están sujetas a las leyes de protección al consumidor y que la empresa obtenía datos de facturación antes de informar de manera clara los términos del servicio.

En la propuesta de arreglo, presentada justo antes del tercer día de testimonios, Amazon no admitió ni negó las acusaciones. La compañía tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información de la agencia AFP.