Amanece despejado y con ambiente cálido en Aguascalientes

27 octubre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este lunes, Aguascalientes tendrá una jornada estable, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. El termómetro marcará una máxima de 29 grados y una mínima de 13, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El día iniciará con ambiente fresco, mientras que por la tarde predominará el calor, sin presencia de nubosidad importante. La Mesa del Norte mantendrá condiciones similares, con cielo medio nublado y lluvias aisladas únicamente en Nuevo León y el Altiplano potosino.

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que alcanzarán entre 35 y 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Para el resto del estado, se espera un inicio de semana con condiciones favorables para actividades al aire libre y sin riesgo de precipitaciones.