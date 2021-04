Amanda Miguel se despide de su enorme cabellera y sorprende con su nuevo look

Redacción

La cantante Amanda Miguel, conocida por sus éxitos como ‘Él me mintió’, dejó con la boca abierta a sus fans luego de su cambio de look que sorprendió, ya que dejó atrás su famosa cabellera.

Su cabello era algo que también distinguía a Amanda, pero se cansó de arreglarlo, batallaba mucho, según reveló en entrevista con Pati Chapoy.

“Al comienzo de la pandemia con mi hija. Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, estaba muy cansada de mi pelo, ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco. Me costaba mucho arreglarme para los shows, verme bien, la pintura era otro tema que me tenía agotadísima y decidí por un cambio”, agregó la cantante.

Miguel cree que mucha gente que la sigue, seguramente estará en shock por este cambio, pero era algo que ya quería hacer desde hace mucho tiempo.

“Para mucha gente va a ser un shock ver a Amanda Miguel sin su pelo. Estábamos sentadas hablando del pelo, de lo cansada que estaba, y mi hija me dijo ‘mamá, hace mucho tiempo que te quieres cortar el pelo ¿por qué no te lo cortas?’. Y en ese momento me vino un ‘sí, ahora’. Me metí a bañar, me desenredé el pelo, que me costaba muchísimo, hice una cola y pasó la tijera”, contó la cantante que ahora prefiere pasar tiempo en casa.

Qué guapa se ve Amanda Miguel con su pelito corto y el color que tiene ahora.



Me gustaron mucho sus fotos la verdad, le cayó bien el cambio. 😍 pic.twitter.com/YDhyRyheAG — Pako Salado (@pakosaladot) April 13, 2021

Con información de Medio Tiempo