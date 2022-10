Amaia Montero prende las alarmas por su aspecto

Redacción

Ciudad de México.-Amaia Montero, quien alguna vez fue cantante de la agrupación “La Oreja de Van Gogh“, preocupó a todos con la última foto que publicó en redes sociales. Pese a que recientemente se supo que la cantautora tenía planeado regresar a la escena musical, la imagen en blanco y negro que compartió hace algunas horas llamó más la atención por su aspecto desmejorado.

Y no es que salga sin maquillaje y despeinada, sino que su expresión evoca a la soledad y a la tristeza.

“Te queremos, Amaia”, se lee en uno de los comentarios; “¡Y tú, Montero! Las veces que me salvaste la vida, fueron muchas. A veces pensaba que sería eterno ¡y todo pasó! Y tú ahí, hablándome, cantando, acompañando. ¡Eres inmensa!”, “Solo importa tu música. Tu aspecto te tiene que gustar a ti. El resto no vale la pena”, y “Amaia, me duele leer que estás destruida. Tu voz y música me ha acompañado en esos momentos dónde yo lo he estado y nadie más lo estuvo”, son más de las palabras que han llegado a la caja de mensajes en Instagram.

“Destruida”, respondió Amaia a uno de los mensajes que recibió tras su inquietanto foto. También puso un corazón negro en otra de sus respuestas. Y mientras más y más personas enviaban mensajes de preocupación, la cantante solo daba pistas de su lamentable estado anímico.

Sin embargo, el diarioespañol ABC se acercó a la familia de Amaia Montero, quienes prefirieron mantenerse en silencio. “Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración”, se lee en su reporte.

Hace apenas dos años, Amaia Montero, excantante de La Oreja de Van Gogh, sorprendió al mundo con su extrema pérdida de peso. Tras varias críticas, ella respondió tajante: “¿¿¿de verdad que existe la dieta del milagro más allá que la del sacrificio??? Si te sabes otra cuéntamela”.

Con información de Clase