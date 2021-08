Amagan vecinos de la Ferronales demandar a gobierno de Aguascalientes por obras

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Vecinos de la Colonia Ferronales amagaron con emprender acciones legales para frenar las obras de construcción de colectores en la zona de cara a iniciar con el proyecto de construcción de un hotel en el complejo de los ex talleres del ferrocarril.

Quien se identificó como Manuel Coronado vecino del lugar, acusó que el si bien el gobierno estatal en su momento les presentó de una forma rústica el proyecto en referencia sin ninguna parámetro de referencia ingenieriles ni detalles, se había acordado no iniciar obras hasta no estar bien consensuado el mismo a lo cual incumplieron al haber dado madruguete con los trabajos.

“Mira en general estamos inconformes con lo que están haciendo, se nos dice que vamos a ser la parte trasera de una entrada de servicio para un hotel business cosas lo cual no da por las características del lugar y donde inclusive ya hasta se quitó la escuela del deporte para privilegiar la construcción del mismo y encima no nos dan detalles del hotel porque nos dicen que ni ellos saben porque es de capital privado”, se quejó.

Los mismos advirtieron que tampoco permitirán el derribo de árboles en la zona, algunos con antigüedad hasta de 100 años.

“Estos señores llegaron y comenzaron a marcar los árboles, son 36 tan solo en la calle Servando Canales”, expusieron

Al final comentaron que con dicho proyecto se vería alterada la tranquilidad de los vecinos en uno de los fraccionamientos más antiguos de Aguascalientes lleno de historia.