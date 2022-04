Amaga líder nacional de CATEM con apostarse afuera de NISSAN para defender voto de sus agremiados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Vientos de choque se avecinan alrededor de la empresa Nissan, luego de que el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, advirtió que de ser necesario se apostrará a las afueras de la planta de capital japonés para defender el voto de los trabajadores que favoreció a su sindicato.

Luego de que Catem no ha podido ingresar como representante de los trabajadores a la planta por un amparo interpuesto por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el también senador Haces Barba advirtió que no pararán de defender el voto libre de los empleados de la compañía nipona.

En una fugaz visita al estado de Aguascalientes en donde grabó un video, sostuvo que la Ley los asiste y que atrás han quedado los tiempos del coyotaje sindical.

“A los trabajadores de Nissan quiero decirles que estén tranquilos y que no voy a permitir que ningún abogado laboralista ¡rata! se meta en contra de la clase trabajadora”, espetó.

Para concluir amenazó con que su organización está lista para llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas y defender lo que a “otros” no les pertenece.