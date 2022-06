Amaga en SNTE con paralizar sistema educativo de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 1, Ramón García Alvizo, amenazó con paralizar el sistema educativo en caso de no resolverse el conflicto por las plazas congeladas y la rezonificación en preescolar.

Tras respaldar el movimiento de las maestras de preescolar, mismas que se manifestaron en el Instituto de Educación, el líder magisterial, indicó que la determinación de un paro generalizado dependerá de la respuesta que se tenga por parte de las autoridades del Instituto de Educación.

Abundó que hay total respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, a través de su representación en el estado.

“Comentar que ya tenemos varias semanas e inclusive meses dando seguimiento a este tema de la asignación de las cinco claves de preescolar y que en su momento fue el acuerdo con la autoridad de poder revisar y hacer ajustes, sin embargo se rompió el acuerdo al no cumplir el IEA con lo pactado”, reprochó el sindicalista.

Inclusive reprochó que de manera unilateral el instituto de educación comenzó con rezonificaciones, afectado los derechos de las trabajadoras del los municipios, lo cual no se va a permitir.