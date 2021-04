Amaga dirigencia del PRI en Aguascalientes sancionar a priistas críticos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierte la secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Leslie Atilano en contra de mismos priistas que han sido críticos a la actual dirigencia estatal.

-¿Se podrían abrir entonces procedimientos, porque en algunos casos ya han sido reiterativas estas campañas en contra del mismo partido?

-En algunos casos ya son faltas de respeto dirigidas muy conscientemente y claro que hay una comisión de justicia partidaria que va a estar trabajando y esta sesionando, porque no se vale que haya faltas de respeto personales, porque una cosa son las opiniones y puntos de vista diferentes, pero ya las faltas de respeto a varios actores políticos no las vamos a permitir por parte de ninguna expresión, subrayó.

Tras invitarlos a los críticos a sumarse a las tareas de campaña, Atilano negó que existan malos manejos de recursos en una situación que es bien conocida por todos de que el tricolor enfrenta una severa crisis económica en Aguascalientes.

-¿Ellos cuestionan en una carta que enviaron que no se pagan salarios, que deben hasta aguinaldos y que los candidatos están trabajando sin recurso, ósea hay inconformidades?

-Efectivamente hay algunas inconformidades que no dependen solamente del Comité Directivo Estatal, hay procedimientos que cumplir y se tiene que hacer, y en cuanto a los recursos de todos es sabido que el partido está pagando laudos de multas, lo que ha mantenido en una situación difícil al partido.

-¿También decían que el dirigente quería comprarse un carro nuevo?

-Hay mucha mala información, desde luego que no se quiere compra coches nuevos, ni malversar el recurso, lo que buscamos es cuidar a los trabajadores del partido quienes no pueden salir a las calles en unidades que ponen en riesgo su vida.

Para concluir, en entrevista colectiva, expuso que lamentablemente se le quiere hacer daño a la imagen del partido y principalmente a los candidatos que representan a la marca en plena campaña, reiterando que en lugar de criticar se sumen aportando al necesitar de su experiencia.