Alza en insumos dispara el costo de la tortilla hasta en más de 20 pesos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alza en el precio de los insumos como el maíz y las harinas hasta en un 70% han disparado el precio del kilogramo de tortillas hasta en 20 pesos o más, señaló Héctor Pérez Santillán, líder de los Industriales de la masa y la tortilla.

“Tan solo en el precio del maíz se nos disparó en 40% donde de 5,800 pesos la tonelada paso a 8,600 y la harina de 11,200 a 13,800 pesos, entonces ahora si nos pegaron duro”, enfatizó.

El encarecimiento de la materia prima fue lo que los orilló a tener que aumentar el costo ante la molestia entendible de los consumidores a quienes no les alcanza para la canasta básica.

“Aquí no es bronca de uno porque a nosotros nos encarecen los insumos y llega un momento donde por más que queramos no podemos absorber los costos, entendemos a la gente que en algunos casos vive apenas con el salario mínimo, pero no nos quedó de otra más que aumentar para sobrevivir”, remarcó.

Al final advirtió que de seguir estos incrementos a los insumos no les quedará más que seguir encareciendo el producto.