Alumnos de la UVM reclaman falta de clases presenciales y docentes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Un grupo de alumnos de la Universidad del Valle de México (UVM) en Aguascalientes denunciaron la falta de clases presenciales para varias carreras, así como la nula presencia de docentes en la institución desde el 2020, cuando inició la contingencia sanitaria por el Covid-19.

La alumna Sara Gallegos Buchanans, quien es presidenta del Comité Estudiantil de la UVM, explicó ante los medios de comunicación que desde el inicio de la pandemia, los universitarios se han visto orillados a tomar clases en línea. Sin embargo, a esta situación se le sumó la falta de docentes en el campus, por lo que las clases son impartidas por maestros de otras entidades vía Internet.

“Se entendió cuando era una pandemia y por lo que todos pasamos, pero ya pasó mucho tiempo en donde se dijo que tendríamos que estar en nuestras clases presenciales y no lo está haciendo la universidad. Dicen que no es por el Covid, entonces no sabemos si es por economizar”, expresó.

La estudiante de la licenciatura en Comunicación estimó que alrededor de 300 jóvenes de la universidad están siendo afectados al no poder acceder a sus aulas, mientras que algunos sólo pueden ir a sus salones por pocas horas a recibir las clases en línea con los docentes externos, situación que es contraria a la de los estudiantes de preparatoria, quienes sí están recibiendo clases presenciales.

Señaló que este problema no está afectando a los alumnos de nuevo ingreso debido a que tienen otro modelo educativo, mientras que los alumnos más avanzados están estancados en la universidad, ya que están cerca de graduarse y no pueden cambiarse a otra institución.

Agregó que los universitarios pagan una mensualidad cercana a los 10 mil pesos mensuales, por lo que consideró injusto el trato que están recibiendo por parte de las autoridades de la UVM.