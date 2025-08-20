Alumno de la UPT que golpeó a maestro ya enfrenta denuncia

Redacción

Ciudad de México.-El caso de un alumno de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) que golpeó a su maestro en plena clase, ha provocado todo un debate en redes sociales sobre los sucedido. Sin embargo, no sólo se ha quedado ahí, pues ya se ha llegado a instancias legales por parte de ambos.

Y es que luego de los acontecimientos y el video viral donde se ve la agresión directa del joven hacia su profesor, asegurando que lo había hecho por “burlarse” de él, la Universidad dio a conocer su posición, dejando claro que ya había una investigación en curso.

“Rechazamos cualquier tipo de violencia o acto que contravenga la integridad de cualquier integrante de nuestra comunidad educativa…el caso fue turnado al Consejo Académico, instancia que lo analizará de manera colegiada, asegurando la realización de las diligencias pertinentes y la aplicación de los lineamientos que correspondan para determinar las sanciones respectivas”, se lee en el comunicado de dicha institución.

Se sabe que hasta el momento, debido al periodo vacacional, se encuentran fuera de clases tanto el alumno como el maestro, y será hasta reincorporarse cuando el Consejo Académico comience todo el proceso interno para saber cuál será su situación académica de ambos.

Pero ¿podría ser expulsado e ir a la cárcel alumno de la UPT tras golpiza a su maestro?

Luego de esta situación, las alertas se encendieron para el alumno del video, del cual se ha revelado que se llama Manuel, por lo que acudió a instancias legales para protegerse, según información del medio digital Proceso.

El joven habría acudido con su abogada, de la cual se presume es su propia madre, a denunciar al profesor por violencia familiar, que en el caso de primarias y secundarias aplica por el nivel educativo, sin embargo en esta situación deberá reclasificar el delito una vez iniciado el proceso, ya que el joven es mayor de edad.

Derivado de esto también se dijo que el profesor agredido de nombre Ángel Ramírez Montiel, también había hecho lo propio respecto a la violencia recibida, denunciando al joven por el delito de lesiones.

Se dijo que el maestro y el alumno había acudido el mismo viernes 25 de julio, día en que se dieron los hechos, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) para levantar sus respectivas denuncias.PauseUnmute

Alumnos piden sanciones contra el maestro

Ante la situación, varios alumnos decidieron alzar la voz y declararon para el periódico La Jornada que estaban pidiendo sanciones no para su compañero, sino para el maestro, pues es una persona que ejerce bullying hacia ellos.

Según varios testimonios, el profesor Ramírez tiende a ponerles apodos por su físico, se burla de ellos o tiene comentarios racistas, y es algo de lo que varios ya se habían quejado, pero aseguraron que la institución educativa nunca tomó en cuenta sus denuncias.

Incluso mencionaron que aunque no fueron las formas de actuar de su compañero Manuel, sí era algo que sabían que en algún momento iba a suceder con él, o con algún otro alumno, debido a las agresiones del docente.

“Se les olvida mencionar que ellos mismos prohibieron poner apodos entre alumnos y maestros; y este profesor se dirigía hacía eso, lo cual es considerando bullying…no justificamos el acto del compañero, pero sí exigimos justicia y que el maestro sea castigado”, indicaron al citado medio.

Hasta el momento la UPT no se ha pronunciado al respecto sobre esta información, lo que han dicho es que nunca tuvieron denuncias formales sobre este tema, sin embargo están trabajando todos los ángulos en su investigación para ser los más justos al respecto.

