Alumnas de la Escuela Normal de Aguascalientes denuncian casos de acoso de maestros

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Protestan alumnas de la Escuela Normal de Aguascalientes (ENA), tras denunciar casos de acoso por parte de maestros de la institución.

Mediante carteles las estudiantes exhibieron los nombres de algunos docentes, quejándose de que las autoridades del plantel encubrían a los mismos

Las denunciantes amagaron con paralizar las actividades del plantel en caso de no tener respuestas de los directivos.

Texto íntegro

Denuncia sobre otro de los profesores que están en la Escuela Normal de Aguascalientes

¿Cuántas denuncias necesitan para dejar de ignorar y hacer algo?

En la Normal de Aguascalientes hay un maestro aparte del ya mencionado que siempre es un grosero y misógino con nosotras. Se nos hace irónico que está en una escuela de puras mujeres y hace comentarios despectivos hacia la mujer. En ocasiones nos ha dicho que las mujeres no debemos de estudiar, que las “señoritas” no se deben de sentar así, que como no sabemos diferenciar entre izquierda y derecha: (cito textualmente) “nos mandaría a plaza sésamo”, que qué hacíamos aquí si éramos mujeres y nosotras como personas del género femenino pertenecemos a la casa y no al estudio, no nos podemos mover.” En una ocasión, algunas alumnas iban disfrazadas de diablitas, dicho profesor, les dijo que “venían disfrazadas de DIABLITAS SEXIS”, se nos hace una total falta de respeto y aún así LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES nos culpan a nosotras por nuestra forma de vestir.

Dicho maestro es JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTINEZ, da etimologías y filosofía.

Cuando hay casos de agresión contra alguna mujer el “maestro” hace referencia a que es culpa de la víctima por llevar tan corta la falda del uniforme, incluso en ocasiones decía “se dejan la falda tan corta que si se mueven se les ve todo y se molestan cuando les hacen algo”