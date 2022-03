Alumna de BACHUAA destaca en Olimpiada Europea Femenil de Informática

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La estudiante del Centro de Educación Media (CEM) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Alejandra Esparza Pelcastre destacó en la Olimpiada Europea Femenil de Informática al obtener la medalla de bronce, un certamen internacional de programación diseñado para fomentar la participación de niñas en la ciencia y tecnología.

Al respecto, la alumna del cuarto semestre del Plantel Central del CEM detalló que tras ser parte de dos rigurosas evaluaciones los días 22 y 23 de enero de manera digital y competir contra más de 100 estudiantes de diversas partes del país, fue que logró obtener la medalla de bronce y ser parte de las 30 alumnas pre seleccionadas que buscan representar a México en la fase final de esta Olimpiada, la cual se llevará a cabo en Turquía.

Señaló además que, gracias al modelo académico del Centro de Educación Media, en el cual el alumnado es impulsado por sus docentes para participar en metas extracurriculares, como las competencias locales, nacionales e internacionales, fue que la estudiante buscó formar parte de un certamen de informática, pese a que no es un área en la que se solía especializar.

“Siempre me ha gustado la informática, pero como tal no llevo materias que se enfoquen al cien por ciento en programación, tampoco había encontrado una convocatoria en la que pudiera participar, sin embargo, gracias a maestros de materias como lógica o matemáticas, es que me he maravillado por los números y conocí, por ejemplo, la Olimpiada Europea Femenil de Informática”, mencionó.

Cabe destacar que la alumna del CEM también se encuentra preparándose para el certamen selectivo de la Olimpiada Nacional de Física y la Estatal de Informática, además el pasado año 2021 obtuvo el tercer lugar en la XXXII Olimpiada Nacional de Física, organizada por la Sociedad Mexicana de Física.

Aunado a lo anterior, la estudiante es co-fundadora de YOU (mod STEM), una organización sin fines de lucro que busca promover e impulsar la ciencia y tecnología en las nuevas generaciones y a cualquier joven sin importar sus circunstancias personales. Su iniciativa cuenta con un enfoque especial en romper las barreras de la ciencia con la población para que sea a través de ésta que se alcance un verdadero desarrollo de los entornos. Los interesados en conocer el contenido de YOU (mod STEM) pueden visitar el sitio https://youmodstem.wixsite.com/you-mod-stem.