Alto porcentaje de deportistas de élite quedan en la ruina a pocos años del retiro

EEUU.- Luego de perder de forma ficticia en un juego con dinero en fichas más de un millón de dólares, hace algunos días se hizo viral un vídeo en el que Neymar JR lloraba, primero, y reía, después.

Por suerte para Neymar, su historia no es real, aunque lo que sí que es cierto es que se cuentan por cientos los deportistas de élite que se han arruinado a lo largo de la historia debido a malas inversiones en diversos negocios y no haber sabido llevar un tren de vida acorde al de su nuevo status como ex deportistas.

Siendo de llamar la atención que pese a ganar decenas de millones han dilapidado enormes fortunas; ejemplo de ello hay varios, como Delonte West, después de una década al máximo nivel, tuvieron que sacarle de la calle sus propios compañeros; Antoine Walker, campeón de la NBA y tres veces All Star, reconoció haber dilapidado más de cien millones de dólares.

Es de relevancia puntualizar que hay datos: Se estima que el 80% de las estrellas del deporte acaban arruinadas tras su retirada; resaltando que en el fútbol, el 60% de los jugadores de la Premier League se arruinan cinco años después de colgar las botas; en la NFL es más del 78% de los jugadores de la liga los que pierden toda su fortuna al dejar de competir; y en la NBA son 3 de cada 5 los jugadores que se quedan en rojo tras salir de la liga.

