Alterar los regímenes naturales de fuego afecta los ecosistemas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A menudo se percibe al fuego como un enemigo de la naturaleza, pero según el biólogo Víctor Villalobos Sánchez, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de Aguascalientes en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el fuego podría desempeñar un papel mucho más complejo y vital en los ecosistemas.

Villalobos Sánchez, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, explicó que el fuego no es intrínsecamente malo, ya que algunos ecosistemas han desarrollado mecanismos adaptativos para soportar, e incluso depender del fuego para su regeneración.

De acuerdo con el biólogo, Aguascalientes es un claro ejemplo de esta diversidad en los ecosistemas, con zonas de bosques templados que están naturalmente adaptadas al fuego y otras que son sensibles a su presencia. Sin embargo, existen ecosistemas que no están adaptados al fuego, como las selvas bajas caducifolias que existen en algunas regiones del estado, las cuales no sobreviven a incendios fuertes debido a la falta de mecanismos naturales para resistir altas temperaturas.

Según Villalobos, los bosques templados secos de la región, como los que se encuentran en la Sierra Fría y la Sierra del Laurel, presentan un régimen de fuego que ocurre aproximadamente cada 50 a 80 años, donde se acumula suficiente material combustible, como hojas y ramas muertas, para que se genere un fuego natural. Sin embargo, la actividad humana ha alterado estos ciclos. Los incendios provocados por el ser humano han aumentado su frecuencia y alterado el equilibrio natural, lo que puede llevar a incendios más intensos y destructivos.

“Los regímenes de fuego significan que los fuegos se presentan cada determinado tiempo en un mismo sitio, porque generan las condiciones para poder desarrollarse los mismos de manera natural, no estamos aquí involucrando la mano del humano” detalló.

Aunado a ello, el biólogo dio a conocer que actualmente el 99.9% de los incendios forestales en el país, incluyendo Aguascalientes, son provocados por el humano, de modo que estos regímenes ya están rotos, y, por lo tanto, los bosques ahora están enfrentando nuevas adaptaciones.

“El problema es, ¿qué va a suceder con estos ecosistemas cuando un régimen ya no es de 80 años, sino está siendo de prácticamente 10 o 20 años?, eso quiere decir que no reúne las características para generar un incendio de poca magnitud, sino que posiblemente esté generando condiciones para otro tipo de fuego que a lo mejor no va a ser benéfico para el ecosistema” advirtió.

Según lo indicado por el titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal, los incendios no deben ser vistos exclusivamente como un desastre, sino como un proceso natural y, en muchos casos, necesario para la renovación de ciertos ecosistemas. No obstante, la alteración de estos regímenes naturales debido a las acciones humanas presenta nuevos desafíos para la conservación de estos espacios.