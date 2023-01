Altamira no asume vicepresidencia de diputación permanente, Ponce toma el cargo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La panista Laura Ponce Luna asumió las funciones de vicepresidenta de la diputación permanente del Congreso del Estado, misma que ejercerá funciones hasta el 1 de marzo próximo.

Lo anterior después que el también blanquiazul Juan José Hernández Aranda, quien fungía en ese puesto, dejó su curul debido a que se encontraba como suplente de Jesús Altamira Acosta, que a su vez solicitó su reincorporación tras 15 meses de licencia.

No obstante, debido a leyes internas del Poder Legislativo, Altamira Acosta no pudo asumir el cargo de vicepresidente del periodo de receso, teniendo que ser asignada Ponce Luna que estaba en calidad de prosecretaria.

Al respecto, el diputado Raúl Silva Pérezchica, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la mesa directiva de la diputación permanente sólo puede incluir a quienes fueron elegidos desde la última sesión ordinaria del pasado 15 de diciembre.

“El reglamento que regula las situaciones legislativas del Congreso en el cual no se le permite a una persona que no ha sido electa por el pleno, tomar posesión. Él (Altamira) no fue electo como vicepresidente, sino el diputado Juan José (Hernández), por lo tanto no puede ocupar directamente el cargo”, declaró en entrevista.

Silva Pérezchica, quien es suplente de la propia diputación permanente, mencionó que ni él ni otros relevos podían ser elegibles al puesto, sino las y los representantes que en su momento habían asumido funciones para el actual lapso de receso.

Jesús Altamira fue electo diputado por el IV distrito en las elecciones de junio de 2021 y tomó protesta el 15 de septiembre siguiente, pero el 30 del mismo mes presentó licencia de forma indefinida para estar en el gabinete del entonces gobernador panista Martín Orozco.