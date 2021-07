Alrededor de 300 maestros no regresaros de manera presencial a las aulas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, reveló que solo un 5 por ciento de maestros equivalente a alrededor de 300 no regresaron de manera presencial a las aulas por distintos motivos, entre ellos de salud.

-¿Ese cinco por ciento porque no regresó maestro?

-Algunos porque no habían sido vacunados, específicamente las compañeras embarazadas que por indicaciones de sus médicos no se inocularon ellas no regresaron, otros compañeros más que están en grupos de riesgo, es decir que tienen hipertensión, diabetes, ósea esos tampoco regresaron y algunos más que se encontraban convalecientes tras haberse sometido a algunas cirugías, pero en general fueron pocos los que no regresaron si vemos el universo de docentes.

El líder del magisterio local dejó en claro que por ningún motivo se negaron a regresar a las aulas, recordando que fue la propia Secretaria de Educación Pública quien estableció que el regreso era voluntario, por lo hubo quienes se apegaron a ello.

En última instancia espetó a los críticos que los maestros estuvieron trabajando ya sea de forma híbrida, en línea o presencial sin descuidar la parte educativa de los alumnos, por lo que comenzarán a preparase para el siguiente ciclo escolar siempre y cuando haya las condiciones sanitarias en su momento para ello.