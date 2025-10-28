Alistan uso de taser para policías de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se prepara para incorporar taser, los dispositivos eléctricos no letales que emiten descargas para inmovilizar a una persona, como parte del equipo operativo de sus elementos.

El secretario de Seguridad Pública, Gonzalo Pérez Zúñiga confirmó que la adquisición está próxima y que el uso de estos artefactos requerirá capacitación especializada.

Es una compra que viene próximamente porque tenemos que tener una capacitación especializada, que es el uso del Taser, que viene a su vez modificado: cuando tú activas vas a activar un Taser, se activa una bodycam para justificar el uso de esta arma no letal”, explicó.

“Están modificando el código, el uso de la fuerza y sobre todo la capacitación, que sean conscientes de quién va a usar estos aparatos que transmiten energía para llevarlos a cabo y sea justificado, fundado y motivado el uso de estos artefactos”, detalló.

Pérez Zúñiga adelantó que serán 12 los teasers adquiridos en esta primera etapa y que su uso estará delimitado por los protocolos de actuación.

“¿En qué momento se podrá utilizar?”, se le cuestionó al secretario.

“Ya es dependiendo del uso de la fuerza. Bueno, los protocolos nos lo marcan. Puede cambiar desde un momento a que uses un arma letal, podemos usar el Taser hasta un arma no letal”, indicó.

“Estamos esperando todavía que se modifique bien la compra y sobre todo la capacitación. Hasta ahorita son 12 tasers adquiridos y es lo que estamos manejando”, dijo.