Alistan sindicatos desfile del 1º de Mayo por el Día del Trabajo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sindicatos de la entidad ya se alistan para retomar los grandes desfiles por el 1º de Mayo Día del Trabajo.

Alfredo González González, líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio a conocer que todas las organizaciones sindicalistas están haciendo lo propio para revivir dicha conmemoración.

El veterano dirigente sindical adelantó que será un desfile ya sin tanta denuncia o queja como se estilaba, porque a final de cuentas no hay ningún eco.

“En años pasados denunciábamos el mal servicio del IMSS por ejemplo y solo quedaba en consignas, no hay ninguna respuesta, entonces pues ya sabemos de antemano que aunque alcemos la voz no hay respuesta”, puntualizó.