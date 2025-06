Alistan reglamento para sancionar a scooters en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Una vez que el Congreso del Estado aprobó regular vehículos como scooters, la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes prepara el reglamento para precisar las faltas que deberán sancionarse y el monto de las multas que se aplicarán, indicó el titular del área, José Luis Rodríguez Montoya.

“El nuevo reglamento se basará en normas específicas y en base a eso pues ya haremos el estudio correspondiente para que los regidores o Cabildo nos aprueben el nuevo reglamento con la propuesta que hagamos”, explicó.

“Pero deberá incluir desde las restricciones hasta incluso multas y todo. Pues la idea de una ley es que esté fundada, motivada y sancionada. Si no hay sanción, pues poco podemos hacer”.

Rodríguez Montoya insistió en que la postura de la dependencia es que estos vehículos no se utilicen, al no ofrecer condiciones mínimas de seguridad.

“Bueno, como ya lo había externado, los scooters son vehículos no certificados que no ofrecen garantías de seguridad. Entonces, la postura de la Dirección es mejor que no se utilicen”, declaró.

Una de las restricciones que se planteará es impedir la circulación de scooters por avenidas principales o ciclovías.

“La primordial, que no circulen por vías principales, la principal, que no circulen por avenidas. Esa sería la primera preventiva que nosotros postularíamos. No por ciclovías tampoco”.

“Se supone que era el equiparable a una bicicleta. Entonces, dependiendo del rango de velocidad que alcance el vehículo es como tengamos las medidas. Que incluso de hasta 80 km, 50 km por hora en la ciclovía, pues no ofrece ninguna medida de garantía en seguridad”.

Sobre el equipamiento de seguridad para los conductores, Rodríguez señaló que dependerá de si se les equipara con las bicicletas, ya que éstas no tienen grandes exigencias.

El funcionario recordó que ya ha habido sanciones por el uso indebido de scooters en la ciudad, incluso detenciones.

“En tema de Bando de Policía y Buen Gobierno, por tema de exponerse y exponer a terceros a temas de inseguridad. O sea, ya se han sancionado. Ya hubo una persona detenida. Por ahí salió en redes sociales donde se metía inclusive al paso a desnivel. Esa persona ya fue muy intervenida. Se hizo la proximidad y, bueno, terminó el caso en justicia civil”, relató.