Alistan presentación del cartel de la feria de Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- A pocos días de iniciar los preparativos formales para la Feria de la Revolución que se realizará del 14 al 23 de noviembre, el Patronato alista la presentación oficial del cartel artístico y de las candidatas a reina, programada para el próximo 19 de octubre.

El evento se llevará a cabo en la explanada de los Símbolos Patrios, frente a la Presidencia Municipal, donde se dará a conocer la imagen que representará la edición 2025 de la tradicional Feria de la Revolución.

“Tenemos fecha ya para presentar a nuestras candidatas que nos van a representar para la corona 2025 de la Feria de la Revolución de Pabellón de Arteaga. La fecha es 19 de octubre, presentación de candidatas y presentación del cartel”, informó Ricardo Pedroza Álvarez, presidente del Patronato de la Feria.

El organizador detalló que la presentación será a las 7:00 de la tarde para que la comunidad disfrute del anuncio oficial de los espectáculos que integrarán el programa.“Que todo mundo disfrute de las candidatas, del cartel que vamos a tener, un cartel que no puedo adelantar el nombre de los artistas, pero muy familiar y que todos convivan este evento que tenemos en la feria”, añadió Pedroza Álvarez.