Alistan organizaciones civiles protestas por el caso de Cyntia Nataly

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No satisface a organizaciones civiles feministas los argumentos de la Fiscalía del estado en torno a la muerte de Cyntia Nataly al señalar que se trató de un suicidio y no de un feminicidio.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género que encabeza la activista Violenta Sabás se está convocando a una manifestación este viernes en punto de las 10:30 a.m. en el lugar donde se encontrara el cielo de la ama de hogar en los cruces de las calles de Puerto de Dos Bocas y Celestino López en el fraccionamiento Villas de, Puertecito al oriente de la ciudad.

“Este viernes 3 de febrero, nos manifestaremos, marcharemos y cerraremos algunas vías”, advierte mediante sus redes sociales el colectivo.

Hablan de que previamente dieron aviso a los autoridades de las movilizaciones, siendo estas responsables de la seguridad de quienes asistan.

“La opacidad y omisiones por parte de más autoridades de Aguascalientes en el caso del feminicidio de Cyntia, ha revictimizado y violentado los derechos humanos de la familia y de la víctima. Pese a la exigencia de familia y colectivos, no se siguió el protocolo de muertes violentas de mujeres y la información llega tarde a la familia. La prensa y los medios de comunicación han obtenido más rápido información por parte de la Fiscalía y de la Gobernadora que la propia familia”, resaltan indignados.