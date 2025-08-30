Alistan operativo para Fiestas Patrias

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes prepara un operativo para garantizar la seguridad durante las celebraciones de Fiestas Patrias, que incluyen el grito de independencia y el desfile cívico, informó el secretario de Seguridad Pública, Gonzalo Pérez Zúñiga.

“Como cada año, ya precisamente iniciamos con las primeras prácticas que realizan los compañeros para llevar a cabo este desfile. Hacemos de cuatro a cinco prácticas, pero ya tenemos todo listo para llevar a cabo el desfile, tanto el grito en comunidades y la plaza principal, y al día siguiente lo que es el desfile”, explicó el funcionario.

Pérez Zúñiga detalló que en el desfile participarán alrededor de 500 elementos de seguridad, además de coordinarse con la policía del Estado y Protección Civil para cubrir los eventos en comunidades como Salto de los Salados y Calvillos.

“Independientemente de eso, desde un día antes, tenemos ya contacto con delegados y comisarios. Tenemos ya todo en coordinación, los dispositivos y tanto el dispositivo para el grito en la plaza, en coordinación con Policía del Estado, Protección Civil, y al día siguiente que se da como cada año el desfile”, agregó.

El operativo también incluirá filtros en las vías principales para prevenir que personas bajo el efecto del alcohol se trasladen a otros municipios.

“Sabemos que estamos limitados, es complicado estar vigilando y aplicar pruebas de alcoholemia a todo mundo, pero lo que hacemos es en las vías principales”, comentó.

Sobre la vigilancia del cumplimiento de la ley seca, el secretario aclaró que su presencia será de apoyo a las autoridades encargadas de sancionar.

“Siempre lo hay. Si infringen esa ley, pues Reglamentos es quien tiene que sancionar. Nosotros hacemos presencia si hay algún tipo de agresión o de que quieran realizar otro tipo de acciones, pero para que le dé cumplimiento al reglamento, nosotros actuamos como presencia y en apoyo a ellos”, puntualizó.