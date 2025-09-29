Alistan instalación del Tianguis de Muertitos 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, informa que avanzan los preparativos para el Tianguis de Muertitos 2025, que se llevará a cabo del 17 de octubre al 2 de noviembre.

En esta edición se espera la instalación de más de 900 puestos, los cuales se ubicarán en la avenida Arroyo de los Arellano, desde avenida de la Convención de 1914 Poniente hasta avenida Fundición, donde se ofrecerán productos tradicionales como flores de cempasúchil, pan de muerto, calaveritas de azúcar, artículos decorativos, artesanías y antojitos mexicanos.

El secretario del H. Ayuntamiento, Luis Enrique García López, destacó la importancia de que este evento se realice con plena organización, orden y bajo un esquema de legalidad. El Tianguis de Muertitos es una tradición viva de nuestra ciudad, un punto de encuentro para miles de familias y comerciantes. Se busca que se realice en las mejores condiciones, por ello es fundamental que quienes han participado en años anteriores realicen su refrendo en tiempo y forma, con el objetivo de brindar seguridad, certeza y orden tanto a los comerciantes como a los visitantes.

Por su parte, el director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, Israel Díaz García, subrayó la importancia de la coordinación entre dependencias municipales para lograr un desarrollo exitoso del tianguis, se está trabajando de manera conjunta con áreas como Alumbrado Público, Protección Civil, Coordinación de Salud, Seguridad Pública y la Dirección de Limpia. Esta suma de esfuerzos permitirá ofrecer un evento con instalaciones adecuadas, accesibles y en total apego a las disposiciones municipales.

Con estas acciones, el Municipio de Aguascalientes refrenda su compromiso de mantener viva una tradición que impulsa la economía local y promueve la cultura popular, así los Hidrocálidos puedan participar y disfrutar una celebración que honra nuestras raíces y ofrece a las familias un espacio de convivencia cultural, gastronómica y comercial.