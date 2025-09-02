Alistan en Pabellón infraestructura para apoyar nuevo hospital

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- La Alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, aseguró que el Municipio se prepara para adecuar su infraestructura vial y de servicios con el fin de respaldar la construcción del nuevo hospital de especialidad en trauma que estará a cargo del IMSS.

La Presidenta Municipal señaló que la obra avanza con rapidez y que, de ser necesario, el Ayuntamiento hará ajustes viales para facilitar el acceso.

“Si tenemos yo le digo, si tenemos que arreglar a lo mejor una vialidad tenemos que cambiar algún tipo de hasta si es en contraflujo o hacerlo doble flujo, no sé. Lo que sea necesario, pero a que nos corresponda al municipio lo tendremos que hacer”, aseguró.

“Con lo de la obra va muy muy avanzado, la verdad que es impresionante escuchar que te digan. Entonces, la intención de la gobernadora es que se haga todo lo que sea necesario por parte del Estado y por parte del Municipio para que los 900 millones que van a invertir en este hospital no se vayan a ningún otro lado”.

Confirmó que la nueva unidad médica se enfocará en la atención de trauma y contará con equipos de última generación.

“No tenemos hospitales tan cercanos que son de especialidades y eso evitaría que una persona fallezca por los traslados por los tiempos, de atención que se les van a dar. Entonces, escuchar que va a tener más de seis quirófanos, que va a tener un área para sacar rayos X, es impresionante que”, agregó.

De acuerdo con Espinoza, el hospital no sólo atenderá a la población local, sino que se perfila como un centro regional.

La Alcaldesa indicó que la intención es que el hospital esté concluido y en operación en 2027.