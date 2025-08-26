Alistan construcción de 900 viviendas en Pabellón de Arteaga

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte del programa federal Vivienda Para el Bienestar, se alista la construcción de 900 viviendas en Pabellón de Arteaga, informó la alcaldesa, Lucero Espinoza.

En entrevista colectiva expuso que ya se cuenta con una reserva territorial en base a los requerimientos que ha pedido el Infonavit.

“Ya tenemos la zona establecida, ya inclusive se hizo el trabajo junto con gobierno del estado y estamos listos”.

Cuestionada sobre el punto especifico, la edil de extracción panista apuntó que será en la parte norte de la cabecera en los rumbos del conocido Parque Experimental.

“Hay espacio suficiente porque son alrededor de 15 a 20 hectáreas las que están listas”.

Con esto se reactivará la economía del lugar, así como la mano de obra, por todo lo que implica la construcción.