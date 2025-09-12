Alista Panteras serie contra Diablos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- “Si defendemos bien podemos ganar a cualquier equipo”, señaló el escolta de Panteras Terrel Brown de cara a los compromisos de este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en que los felinos reciben al actual campeón Diablos Rojos del México Basquetbol, en la Liga Caliente.mx LNBP.

Por primera vez desde su ingreso a la LNBP los Diablos visitan a Panteras, con un escenario en el que se pronóstica una gran entrada como se viven en Aguascalientes.

“Hemos estado concentrados en el trabajo defensivo y ofensivo, además analizando videos para pulir la estrategia que propone nuestro coach, pero lo mejor es que buscamos ser responsables en lo individual y como equipo en la defensa”, indicó el líder en puntos del conjunto aguascalentense Terrel Brown.

Panteras viene con una racha de cuatro juegos ganados, recientemente venció a domicilio a Gambusinos de Fresnillo y como local a Santos del Potosí, pero lo mejor es que ha mostrado avances en su accionar como equipo.

Por su parte Diablos es seguro que buscará con todo el triunfo luego de perder la última serie en su casa ante Astros de Jalisco y anteriormente también perdió la serie completa en visita a Soles de Mexicali, aunque cabe señalar que estas dos últimas escuadras con las que se midió son de lo mejor de la LNBP este 2025.

Aguascalientes tiene una cita este fin de semana con Panteras recibiendo al campeón. “Necesitamos el apoyo de la gente, serán grandes compromisos”, concluyó Terrel Brown.

El sábado 13 de septiembre el Panteras vs Diablos se jugará a las 20:30 horas y el domingo 14 a partir de las 19:00 horas en el Auditorio “Hermanos Carreón”.