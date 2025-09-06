Alista municipio de Aguascalientes nueva jornada de esterilización canina y felina

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes, a través de la Coordinación General de Salud informa que el próximo 10 y 11 de septiembre, el quirófano móvil municipal estará en el parque Altavista, ubicado en la calle Rafael Arellano #918, en la colonia Altavista, a partir de las 9:00 horas, brindando los servicios gratuitos de esterilización bajo cita; de vacunación antirrábica y desparasitación, así lo dio a conocer María Teresa Rendón Esquivel, titular de la Coordinación.

Rendón Esquivel estableció que se esterilizarán 20 mascotas por día, aquellas personas que estén interesadas deben de agendar cita, al teléfono 449 918 30 69, de 8:00 a 15:30 horas y en caso de no poder asistir es necesario cancelar con tiempo para dar oportunidad a otra mascota.

Se solicita que la mascota a esterilizar esté sana, no esté lactando ni en celo, no sea braquicéfalo (pug, shih tzu), tener una edad mínima de 5 meses y como máxima 6 años.

El día de la esterilización, la mascota debe de ir debidamente limpia, con ayuno de 12 horas, correa o caja transportadora, el dueño, poseedor o responsable debe de llevar copia de su INE y el registro de padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes, www.ags.gob.mx/padronmascotas y esperar durante todo el proceso de la esterilización.

Tere Rendón destacó la importancia de reforzar el esquema de vacunación de las mascotas, debido a la temporada de lluvias aumenta la proliferación de enfermedades, por lo que exhortó a la población para que no expongan a las mascotas a la intemperie.