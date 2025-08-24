Alista IEA el regreso a clases de más de 300 mil estudiantes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) alista el regreso a clases de más de 300 mil estudiantes de instrucción básica el próximo primero de septiembre.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular del IEA, indicó en entrevista colectiva que prácticamente todo está listo para recibir a estudiantes de preescolar, especial, primaria y secundaria en este ciclo escolar 2025-2026.

Presumió que de cara a este próximo ciclo escolar se tienen importantes proyectos, entre ellos 6 nuevas escuelas de educación básica, un nuevo Conalep en Villa Juárez, Asientos y la Universidad Intercultural en San Francisco de los Romo que entrarán en funciones.

Tan solo para el siguiente ciclo escolar se invertirán más de 500 millones de pesos que permitirán consolidar la infraestructura, pero sobre todo ampliar la cobertura en todos los niveles, destacó el funcionario estatal.