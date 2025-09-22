Alista Hospital Hidalgo área exclusiva para pacientes quemados 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante el incremento de casos de personas con quemaduras, será para enero próximo cuando el hospital Miguel Hidalgo cuente ya con un área de atención exclusiva para pacientes quemados, adelantó el titular del nosocomio, Francisco Javier Magos Vázquez.

Explicó que se trata de una zona especial dentro del mismo complejo que contará de arranque con seis espacios, incluida un área pediátrica.

“Esperamos tener el área lista para enero próximo, está en proceso con obras públicas, aunque se deben de cumplir con todas las normativas en cuanto a las instalaciones al ser lugares restringidas de cuidados críticos altamente especializados”.

En entrevista dentro del nosocomio, destacó que uno de los principales motivos de atención de urgencias son los accidentes y dentro de estos las quemaduras en menores de edad, principalmente.

“Hay casos prevenibles y otros imprevisibles lamentablemente como ocurrió en la Ciudad de México con una pipa que explotó de los cual nadie está exento y es por eso que debemos estar preparados en caso de emergencia”.

Esto no significará que toda la atención de pacientes quemados se concentrará en el hospital Hidalgo, tras continuar los convenios con instituciones de carácter nacional e internacional para el traslado de casos específicos, principalmente hablando de niños.