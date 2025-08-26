Alicia Villarreal inicia romance con nuevo galán

Redacción

Ciudad de México.-Alicia Villarreal, una de las voces femeninas más reconocidas de la música regional mexicana, se volvió a dar una oportunidad en el amor. Tras meses de rumores, la intérprete de ‘Te aprovechas’ confirmó en sus redes sociales que se encuentra ilusionada debido a que esta saliendo con Cibad Hernandez.

La noticia llega poco tiempo después de que se oficializara su divorcio del músico y productor Cruz Martínez, con quien compartió más de una década de matrimonio y tuvo una separación muy mediática.

Alicia Villarreal confirma romance tras su divorcio

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que rápidamente se viralizó. En una historia, Villarreal escribió:

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”. Con esas palabras, la intérprete dejó en claro que atraviesa una nueva etapa en la que no teme mostrar su felicidad.

A la publicación acompañó una fotografía en la que dejó ver un tatuaje que al parecer comparte con su nueva pareja, lo que reforzó la idea de que el vínculo sentimental va tomando fuerza.

El fin de su matrimonio con Cruz Martínez

El inicio de esta nueva relación coincide con el cierre de un ciclo importante para la artista. En 2023, Villarreal anunció su separación de Cruz Martínez, integrante de los Kumbia Kings, tras difundirse imágenes en las que él aparecía con una joven a la que supuestamente apoyaba en su carrera musical.

Aunque en aquel momento la cantante evitó hacer declaraciones detalladas, el distanciamiento entre ambos se volvió evidente.

Meses después, las autoridades estadounidenses concedieron el divorcio de manera oficial a Alicia Villarreal y Cruz Martínez.

¿Por qué Alicia Villarreal y Cruz Martínez llegaron a tribunales?

Alicia Villarreal y Cruz Martínez, pareja emblemática del regional mexicano por más de dos décadas, enfrentaron un proceso legal que trascendió el ámbito personal y se instaló en tribunales. La ruptura no fue una separación convencional: detrás del divorcio emergieron serias acusaciones de violencia, robo y control legal —cuestiones que llevaron la disputa más allá de lo privado.

En febrero de 2025, durante un concierto en Michoacán, Alicia Villarreal realizó una señal internacional de auxilio —un gesto con la mano que rápidamente se viralizó— ante un episodio de presunta violencia de género que sufría en su hogar.

Minutos después, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, en la que detalló haber sido víctima de agresión física, privación de libertad mediante el robo de documentos, y un ataque particularmente violento.

¿Quién es Cibad Hernández, la nueva pareja de la cantante?

El nuevo interés amoroso de Alicia Villarreal es Cibad Hernández, un creador de contenido, influencer y conferencista mexicano de 42 años. Su nombre comenzó a ganar notoriedad en plataformas digitales gracias a los mensajes de empoderamiento y superación personal que comparte con sus seguidores.

En Instagram, Cibad supera el millón de seguidores, mientras que en TikTok rebasa los cuatro millones. Sus publicaciones suelen girar en torno a reflexiones sobre autoestima, motivación y dinámicas de pareja, lo que le ha permitido construir una comunidad fiel y activa en redes sociales.

El vínculo con Villarreal, aunque todavía incipiente, ya es visible para el público. Ambos fueron captados en Las Vegas durante un concierto de los Backstreet Boys, donde se mostraron juntos y sonrientes.

Además, Hernández ha dedicado mensajes a la cantante en sus plataformas, lo que confirma que la relación avanza de manera pública.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

En declaraciones recientes, Villarreal aseguró que se encuentra emocionada y feliz con este nuevo capítulo. “Nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá. Gracias siempre por su apoyo y cariño”, expresó en sus redes.

La frase refleja cautela, pero también ilusión, una mezcla natural en quienes comienzan un nuevo romance después de una etapa difícil.

El entusiasmo de la intérprete coincide con un momento activo en su carrera artística. En meses recientes ha retomado presentaciones en vivo y ha estado en contacto con sus seguidores, que la consideran una de las figuras más queridas del género regional. Para muchos, su renovada energía personal podría traducirse también en un impulso creativo en la música.

El presente y lo que viene

A sus 52 años, Alicia Villarreal atraviesa una etapa de renovación personal. La confirmación de su nueva relación con Cibad Hernández no solo genera titulares, sino que también refleja la capacidad de la artista para reconstruirse tras un divorcio mediático. La ‘Güerita consentida’ demuestra que siempre hay espacio para volver a empezar.

Alicia Villarreal ha decidido dar un nuevo paso en el terreno sentimental al iniciar una relación con el influencer Cibad Hernández.

Tras el cierre de su matrimonio con Cruz Martínez, la cantante se muestra renovada, ilusionada y transparente con sus seguidores. Esta nueva oportunidad en el amor confirma que la intérprete no teme mirar hacia adelante, equilibrando su faceta artística con una vida personal que vuelve a florecer.

Con información de Excélsior