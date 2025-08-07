Alicia Villarreal anuncia que está divorciada de Cruz Martínez oficialmente

Redacción

Nuevo León.-Alicia Villarreal y Cruz Martínez están oficialmente divorciados luego de que la cantante de regional mexicano denunciara pública y legalmente haber sido víctima de violencia doméstica.

La noticia se dio a conocer a través de una entrevista que concedió ‘La Güerita Consentida’ al programa Ventaneando, donde definió el momento como el cierre de un primer capítulo, pues su batalla legal continúa. Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez.(Foto: @WKND_TV, X)

Alicia Villarreal está divorciada oficialmente de Cruz Martínez

Después de que la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” fue víctima de violencia por parte del músico, oficialmente está divorciada.

“A partir de hoy. Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien”, compartió para el programa de revista de TV Azteca.

Asimismo, agregó que pese a que la historia llegó a su fin por la vía legal, los recuerdos de lo que compartieron juntos siguen presentes, pues construyeron una familia.

“No deja de haber una historia, tantos años y la familia, todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste. Sí era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad. Necesitaba salir de donde siento que no me había ido bien”, detalló. Cruz Martienz y Alicia Villarreal pusieron fin a su historia por la vía legal. Crédito: IG/lavillarrealmx – IG/mtzcruz

La cantante de 53 años también dio a conocer que el proceso de divorcio comenzó desde 2023, mucho antes de que sucediera la agresión física que se hizo pública; sin embargo, debido a que su matrimonio se originó en Estados Unidos los trámites se alargaron.

Ante el fin de su historia por la vía legal, la intérprete aseguró que por el momento su prioridad es su familia, quienes ya tienen conocimiento sobre su divorcio.

Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez antes de su divorcio

La noche del 16 de febrero Alicia Villarreal acaparó la atención mediática al hacer una seña de auxilio durante su concierto en la feria de Michoacán.

Horas después del momento, se dio a conocer que la cantante había sido víctima de violencia por parte de Cruz Martínez una noche antes de subir al escenario. Marcas de Alicia Villarreal, presuntamente resultado de la violencia de Cruz Martínez. (Ramíro Cantú/Captura de pantalla)

Días después, quedó al descubierto que la intérprete de “Insensible a ti” presentó una denuncia contra su entonces esposo en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres en Nuevo León.

Desde entonces enfrentan una batalla legal, que hasta ahora, parece no tener fin, lo que mantiene alerta a Villarreal, quien recientemente confesó sentir miedo: “No tengo miedo de seguir adelante en el proceso, pero de andar sola sí, no es fácil para mí”, dijo en el programa Primer Impacto.

