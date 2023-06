Alianza mixta para distritos y municipios no es la mejor herramienta: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Una alianza mixta con PAN y PRI para futuros comicios sólo en determinadas alcaldías y diputaciones no es la opción más determinante, reconoció Iván Sánchez Nájera, líder estatal del PRD, luego de tomar en cuenta lo ocurrido en pasadas votaciones.

“Nos parece que a las personas, y me incluyo, no es la mejor herramienta. Es complicado para el electorado, también es medio extraño explicar que en éste distrito sí y en este otro no, en algunas zonas sí y otras no; pero es un tema que aún se encuentra en diálogo”, aclaró.

El PRD forjó una alianza con PAN y PRI para la renovación de la gubernatura del año pasado, pero en otras votaciones como alcaldías fueron por su lado; incluso el tricolor le arrebató al Sol Azteca la alcaldía de Pabellón de Arteaga, que ejercieron en dos periodos consecutivos.

Sobre la posibilidad de integrar una alianza a nivel local con Movimiento Ciudadano, Sánchez Nájera reiteró que los acuerdos serán tomados en las cúpulas de los partidos; aunque aclaró que no se tiene previsto en lo local.

“En el tema nacional será quien nos podrá conducir definir si podemos tener o no una alianza a nivel local con MC. El llamado a nivel nacional es que sí, los cuatro partidos y se conjunten otras expresiones de la oposición para la Presidencia de la República”, resaltó.

– ¿Con MC se puede dar esa alianza?

– Dependerá primero si hay una alianza nacional.

En las votaciones de 2024, además de las elecciones federales, a nivel estatal se renovarán las alcaldías y diputaciones.