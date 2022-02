Alfredo Adame presume de tener colección de armas en su casa

Redacción

Ciudad de México.-Famoso presume de tener arsenal en casa.

Alfredo Adame ha tratado de limpiar su imagen tras la pelea callejera en la que estuvo involucrado, pues además de declararse víctima de robo e intento de extorsión, asegura que no amenazó a la familia con una pistola como se ha estado diciendo; sin embargo, acepta que posee armas de fuego e incluso abrió las puertas de su casa para mostrar algunas de ellas.

Desde antes de la pelea callejera, existen rumores sobre Alfredo Adame y uno de ellos apunta a que el famoso tiene problemas con la justicia por las armas de fuego que posee, incluso el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que era un peligro debido a que hace un uso indebido de las mismas, pero ahora el actor quiso dar su versión de los hechos y para eso convocó a una conferencia de prensa en la que explicó sus problemas legales tienen que ver con otra situación.

“Yo voy los días primero y quince a firmar por el asunto donde hace unos 5 o 6 meses el SAT me acusa de no haber avisado del cambio de domicilio fiscal, y un juez me vincula a un proceso. Estoy sujeto a proceso y como medidas cautelares tengo que ir a firmar“, dijo.

En la misma reunión con reporteros, Alfredo Adame sacó algunas armas de fuego que tiene en casa y aunque confesó que no ha renovado el permiso por complicaciones de la pandemia, insistió en que sus “rifles de alto poder, escopetas de tiro deportivo al disco y pistolas” están debidamente registradas.

Para comprobarlo, Alfredo Adame mostró sus permisos de transportación y registros ante la Secretaría de la Defensa Nacional, además en una declaración recogida por el programa Al rojo vivo, el famoso aseguró que comenzó a tener armas debido a que suele practicar tiro deportivo.

“Puedes tener en tu permiso de transportación hasta 10 armas (…) no soy un traficante de armas. Yo lo que tengo son armas de tirador, voy a tres campos de tiro en el Estado de México, voy a otros dos campos de tiro que están a lado de Tres Marías y durante muchos años fui a concursos de tiro”, expresó.

¿Proceso legal por tener arma?

De acuerdo con lo dicho con Alfredo Adame, sus armas cuentan con todos los permisos necesarios y las especulaciones de que tiene problemas con la justicia comenzaron cuando alguien lo fotografió cuando fue a firmar por su problema con el SAT.

“La vez pasada que yo vine a firmar un simpático me tomó unas fotos e inmediatamente les habló, se las quiso vender o se las dio y no sé qué. Y entonces te dijo que yo tengo un proceso en el que la Secretaría de la Defensa Nacional me detuvo por tráfico de armas y entonces estoy sujeto a un proceso por tráfico de armas y que vengo a firmar los días primero y 15″, dijo en entrevista para Chismorreo de Telediario.

Con información de Fama