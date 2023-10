Alfredo Adame dice que sí trabajaría para el CO

Redacción

Ciudad de México.-Alfredo Adame ha sido uno de los personajes públicos que ha señalado que Paco Stanley mantuvo una estrecha relación con narcotraficantes antes de su muerte, dando a entender que fue por esto que lo asesinaron. No obstante, no le preocuparía el peligro que significa trabajar con grupo del crimen organizado, pues aseguró que él también lo haría.

En medio de la controversia por los artistas que supuestamente mantuvieron nexos con capos del narcotráfico como Ninel Conde, Paty Navidad, Galilea Montijo, Sergio Mayer y más, Adame confesó que él no dudaría en aceptar algún trato meramente laboral con alguien del narco, pues los considera “gente amable”.

“A mí el que me hable y me contrate, además gente amable como ellos, pues ahí estaré. Ya si nos cae el Ejército, a correr y a ver qué pasa”, dijo el actor entre risas a El gordo y la flaca.

Alfredo Adame sí trabajaría para el narco

Aclaró que, en su caso, sería sólo algo profesional, pues sin importar si son o no narcotraficantes, es trabajo y eso siempre lo aceptará.

“Me vale mad**, no es que yo colabore, simplemente voy, a donde me contraten, me paguen, pues voy, y más con gente así”