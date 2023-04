Alfredo Adame dice porque no quiere saber nada de su hijo Sebastián

Redacción

México.- Alfredo Adame dice que no quiere saber nada de su hijo Sebastián, luego que integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ pidieron que el actor no estuviera presente en la XLV marcha por el orgullo de la comunidad, debido a que él no los representa ya que ha hecho varios comentarios homofóbicos y transfóbicos.

Es de recordar que uno de los principales detractores de Alfredo Adame fue el actor Polo Morín quien como parte de la comunidad LGBTTIQ+ no dudó en irse con todo en contra del polémico conductor, y quien tampoco se quedó callado fue el propio Sebastián Adame, hijo del ex conductor.

Sobre esto ultimo, es de mencionar que Sebastián actualmente está alejado de su padre por diversos problemas familiares que han enfrentado, de ello habló para el programa “De primera mano”, el cual lidera Gustavo Adolfo Infante, dónde comentó sobre su postura al saber que su padre estaría presente en la marcha XLV del orgullo LGBTTIQ+.

El hijo de Alfredo Adame, también hizo referencia a los problemas que tiene con el actor pues asegura que su postura no tiene nada que ver con los problemas familiares que enfrentan, sino que recordó los comentarios homofóbicos y transfobicos que el polémico presentador ha hecho.

Cabe recordar que en 2022 Mary Paz Banquells ex esposa de Alfredo Adame reveló que el actor habría rechazado a su hijo cuando éste finalmente decidió salir del closet.

Por su parte, el actor de 64 años de edad habló sobre las declaraciones que hizo el histrión Polo Morín a quien Adame tachó de “mal actor”, pues aseguró que no todo es ser “guapito”, aunque a quien se le fue con todo fue a su propio hijo Sebastián Adame.

Primeramente Adame se refirió a Sebastián como “el hijo de esta señora Banquells” y aseguró que todo lo que ha dicho el joven es derivado al enojo que siente porque el polémico actor ya no los apoya económicamente, además dejó claro que no quiere volver a saber de su hijo.

“es su ardor porque les dejé de pagar la escuela y les dejé de dar dinero después de que me di cuenta que me robaron el pasaporte para que no me fuera a Estados Unidos, entonces, lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin cuidado, yo con Sebastián no quiero volver hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida”, sentenció.

*Con información de El Heraldo de México.