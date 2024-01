Alfredo Adame defiende a Anette Cuburu tras pelea con Andrea Legarreta

Redacción

Ciudad de México.-Andrea Legarreta continúa envuelta en controversia por su pleito mediático con Anette Cuburu. Después de que ambas presentadoras de televisión lanzaron comunicados de prensa sobre lo sucedido, con los cuales trataron de ponerle punto final al intercambio de dimes y diretes, Alfredo Adame se sumó a la polémica con un mensaje a favor de la conductora de ‘Anetteando’ y una vez más explotó contra la colaboradora de ‘Hoy’.

El artista mexicano que formó parte del elenco original de conductora del matutino de Televisa concedió una entrevista para el programa ‘Mesa Caliente’, donde compartió su opinión sobre las acusaciones que Anette Cuburu lanzó en contra de Andrea Legarreta.

“Lo único que puedo decir es que es muy mala persona, mucha gente la ha padecido y no merece que yo gaste un mililitro de saliva. Ya durante 17 años me quiso hacer daño, me quiso fastidiar, me quiso hacer muchas cosas y termine dándole su merecido”, comentó.

Andrea Legarreta es acusada de ser una persona arrogante. (Captura de pantalla/Hoy)

Y es que no es la primera vez que Andrea Legarreta protagoniza un pleito mediático con un excompañero de ‘Hoy’, pues hace varios años también estuvo en el ojo del huracán por acusaciones que Alfredo Adame lanzó en su contra debido a su tropezada convivencia cuando eran compañeros en el matutino de Televisa.

Alfredo Adame no profundizó en las acusaciones que Anette Cuburu lanzó contra Andrea Legarreta, pero se posicionó a favor de la exconductora de ‘Venga la Alegría’:

“Con los ojos vendados meto las manos al fuego por Anette Cuburu. Lo que dijo es 100 por ciento verdad, es apegado a la realidad. Es lo mismo que sucedió conmigo con ese personaje y otra persona (…) “Anette Cuburu es una dama, es una persona preparada, es una mujer con todos los atributos que una conductora de televisión debe de tener”.

Aunque muchos consideran a Andrea Legarreta como una de sus presentadoras de televisión favoritas, otros constantemente recurren a sus redes sociales para exigir su salida del programa ‘Hoy’. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Alfredo Adame comentó que fue testigo de los supuestos maltratos de Legarreta contra Cuburu y destacó que: “De todas las personas que entran siente envidia, es egoísta, siente que cualquier persona que entra la opaca”.

Finalmente, señaló a Andrea Legarreta como la responsable de que otros colaboradores del matutino perdieran su trabajo.

“¿Qué pasó? Lo mismo que con otros tres actores, conductores, actrices que se encargó que correrlas del programa por unas canonjías de las cuales gozaba, quien sabe de qué, porque no tiene ningún atributo físico, no es una mujer hermosa, no es una mujer con cuerpazo, es muy mala persona, es inculta, inepta, ignorante y mediocre”, dijo.

Explotan contra Alfredo Adame por insultar y criticar el aspecto físico de Andrea Legarreta

Usuarios de redes sociales arremetieron contra el conductor por insultar a su excompañera y opinar sobre su apariencia física sin ningún motivo:

“No puedes ofender a las mujeres”. “Este señor se la pasa hablando mal de sus hijos, de su exesposa de todo el mundo menos de él, ya no tiene credibilidad para mí”. “Que feo un hombre hablar mal de una mujer”. “Ese personaje es nefasto ellas como permiten hablar así de una mujer”, fueron algunas reacciones.

