Alexis se estampó contra una casa en el Fidel Velázquez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante las primeras horas de este sábado alrededor de las 01:50, la Policía Vial atendió un accidente registrado sobre Avenida Alameda y Avenida Ojocaliente, en el fraccionamiento Fidel Velázquez, que dejó daños materiales estimados en aproximadamente 60 mil pesos.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta tipo pickup Ford, modelo 2004, color gris y con placas del estado de Aguascalientes, identificado como Alexis “N” de 27 años de edad, circulaba sobre Avenida Ojocaliente en dirección de sur a norte por el carril izquierdo.

Al llegar al cruce con Avenida Alameda, el conductor quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, perdió el control del vehículo al intentar dar vuelta a la izquierda, impactando de frente contra el portón y la barda de una casa habitación.

El conductor fue presentado ante el Juzgado Cívico, mientras que la unidad fue trasladada a la pensión para realizar las diligencias correspondientes.