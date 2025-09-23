Alexis revela que Aldo de Nigris y Aarón se gustan

Redacción

Ciudad de México.-La Casa de los Famosos México ha demostrado ser más que un simple reality show, al ser una fábrica de momentos virales y emociones compartidas.

Esta semana, tras una intensa prueba que definió al primer finalista, un comentario de Alexis Ayala sobre Aldo de Nigris y Aarón Mercury aparentemente inofensivo durante la cena se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.Play Video

¿Nuevo romance en La Casa de los Famosos México 2025?

La escena fue sencilla, casi cotidiana: los habitantes compartían alimentos y bromas cuando Abelito, uno de los participantes, explicó a Alexis Ayala el concepto de “shippeo”, un término popular entre fans de realities, series y cultura pop en general.

Shippeo es cuando, por ejemplo, tú estás ahí en redes y de repente sale una chica y la gente empieza a ver que ustedes dos podrían ser buena pareja y los empiezan a shippear…, explicaba Abelito mientras las risas comenzaban a surgir. Pero lo que parecía una clase rápida de jerga millennial, pronto se convirtió en un momento televisivo inesperado.

El comentario de Alexis: ¿reto o verdad incómoda?

En medio de la conversación, y como parte de un reto o dinámica del grupo, Alexis Ayala, con tono burlón pero teatral, soltó la frase que desencadenó la polémica:

Aldo y Aarón se gustan. Eso dijiste que dijera. Ay, Aldo y Aarón son pareja.

La declaración tomó por sorpresa a los presentes y, sobre todo, a los dos mencionados: Aldo de Nigris y Aarón Mercury, quienes se encontraban en la sala, aparentemente ajenos, centrados en su habitual rutina de juegos y desafíos.

Ambos optaron por guardar silencio. Sin risas, sin negaciones. Solo una actitud indiferente. Pero, como era de esperarse, las redes no tardaron en reaccionar.

“Aldron”: el shippeo que ya tenía vida propia

Para muchos seguidores del reality, el comentario de Alexis Ayala no fue una simple broma, sino la validación de una teoría que ya circulaba en Twitter, TikTok y YouTube desde hace semanas: la química entre Aldo y Aarón.

Desde el inicio del programa, los fans han señalado momentos que podrían interpretarse como coqueteo: miradas cómplices, retos físicos, tomarse de la mano, confesiones entre susurros e incluso apoyo emocional en momentos tensos. Esos detalles han sido recopilados por usuarios que se dedican a editar clips románticos musicalizados con baladas como “Experiencia religiosa” de Enrique Iglesias o “Cuando me enamoro” de Juan Luis Guerra.

Tras la escena protagonizada por Alexis, los comentarios en redes sociales se multiplicaron:

“ Alexis aprendió qué es shippeo y ya agarró al Aldron , gente.”

aprendió qué es shippeo y ya agarró al , gente.” “Ya ni le pidieron que dijera lo otro, él solo se lanzó.”

“Ellos así de ‘ya nos exhibiste’.”

“ Alexis y Mar ya saben bien qué pasa.”

y Mar ya saben bien qué pasa.” “Es que el pecho de Alexis no es bodega, ya se había dado cuenta y lo tenía que sacar.”

Los comentarios celebraron tanto la espontaneidad de Ayala como el nerviosismo silencioso de Aldo y Aarón. Algunos señalaron que la reacción fue tan fría que “se quedaron tiesos”, lo que para los fans del ship solo reafirma que “algo hay”.

¿Realidad o ficción colectiva?

Hasta el momento, ni Aldo ni Aarón han emitido comentarios oficiales sobre la escena ni sobre el creciente shippeo del que son protagonistas. Tampoco han desmentido ni reafirmado nada, lo cual ha servido como combustible para las teorías más apasionadas en redes.

Mientras tanto, Alexis Ayala ha quedado como el detonante de uno de los momentos más comentados de esta edición. Su broma, más allá de la risa, abrió una puerta que los fans ya tenían entreabierta desde hace semanas.

Con información de Excélsior