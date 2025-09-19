Alexis Ayala habla sobre sus romances

Redacción

Ciudad de México.-Durante la dinámica Vida en Fotos de La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala dejó ver su faceta más íntima al hablar de su vida amorosa.

El actor, conocido por interpretar villanos en las telenovelas, sorprendió al público al confesar que antes de conocer a su actual esposa, la actriz Cinthia Aparicio, tuvo 20 romances importantes.Play Video

He tenido 20 amores de mi vida, siempre me equivoqué porque estaba enamorado del amor y no de la persona, aseguró el histrión de 60 años frente a las cámaras, generando sorpresa entre los espectadores y sus compañeros del reality.

La confesión de Alexis Ayala

La noche del 18 de septiembre, Alexis Ayala compartió que las mujeres han sido un pilar fundamental en su vida, comenzando por su madre, Eli Padró, y sus hijas, Stephanie y Roberta. Sin embargo, antes de la llegada de Cinthia Aparicio, vivió múltiples relaciones que dejaron huella en su camino personal.

En un giro inesperado, también declaró que no considera a Cinthia el “amor de su vida”, aunque sí la mujer que lo hizo replantearse el verdadero significado del amor:

Con Cinthia entendí lo que significa amar a alguien de verdad. Ella ha estado conmigo en mis peores momentos y nunca me ha soltado la mano, dijo Alexis Ayala.

Una relación bajo la lupa

La relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ha estado en el centro de la atención mediática, principalmente por la diferencia de edad de 28 años entre ambos. Críticas y rumores han acompañado a la pareja desde el inicio, especialmente aquellos que aseguran que la actriz estaría con él por interés económico.

Ante esto, Alexis Ayala defendió con firmeza a su esposa dentro de La Casa de los Famosos México 2025:

La gente habla y dice tantas cosas. De repente dicen: ‘Cinthia está con él por interés’. Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado… como ha estado ella conmigo, expresó.

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Originaria de Papantla, Veracruz, Cinthia Aparicio nació el 20 de febrero de 1993. Su carrera artística comenzó con participaciones en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, plataformas que le abrieron la puerta a producciones más grandes.

Entre las telenovelas en las que ha participado se encuentran Simplemente María, Mi adorable maldición, La Usurpadora, Si nos dejan, El amor invencible y su más reciente proyecto, Juegos de Amor y Poder.

Además, Aparicio ha incursionado en el cine con películas como La hora de Salvador Romero y Amores Permitidos, consolidándose como una actriz versátil y en ascenso.

Amor, críticas y nuevos retos

Mientras Alexis Ayala enfrenta las dinámicas de La Casa de los Famosos México, su historia de amor con Cinthia Aparicio continúa generando debate fuera de La Casa de los Famosos 2025. Lo cierto es que, con sus declaraciones, el actor no solo reveló su pasado sentimental, sino también la importancia que su actual pareja tiene en su presente.

Con información de Excélsior