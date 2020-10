Alexandra Beffer denuncia ataques tras revelar acoso sexual de ‘Chabelo’

Redacción

Ciudad de México.-Continúa dando de que hablar presunto acoso sexual del amigo de los niños.

Alexandra Beffer se siente muy triste de que las personas la ataquen por sincerarse sobre un momento tan difícil en su vida.

La semana pasada, la actriz y productora Alexandra Beffer reveló en exclusiva para TVNotas que Xavier López ‘Chabelo’, le pidió un favor sexual para poder estar en su programa “La Cuchufleta”, sin imaginar que que las personas se volcarían en su contra por contar de un momento nada agradable en su vida.

En entrevista para el programa “De Primera Mano”, Beffer señaló que como mujer, la reacción de la gente le ha resultado triste e indignante, pues nunca se había atrevido a hablar del tema hasta ahora, ya que para ella fue un momento muy complicado.

“A raíz de esto yo he sido muy atacada, extremadamente atacada, ya que me están diciendo que me quiero colgar de la fama del señor, que me quiero buscar el reflector… A mí me duele de sobremanera como mujer que las leyes sigan sin protegernos, porque de entrada yo platiqué una desagradable situación que viví cuando era jovencita, más no estoy acusando, no estoy denunciando”. https://www.youtube.com/embed/o13-CpZX7oU Aída Cuevas revela motivos del pleito con su hermano

Alexandra también aclaró por qué no habló antes del tema y dijo que porque nadie se lo había preguntado antes, además señaló que han sido días muy difíciles pues le han hecho saber la opinión de la gente en redes sociales.

“Me han atacado de una manera cruel, despiadada, ofensiva, porque para mi hay sentimiento encontrados. Ya lloré mucho, ya me enojé mucho, ya me indigné mucho y me duele profundamente porque con palabras altisonantes, en mis redes me atacan diciéndome que no soy más que una ciega muerta de hambre que se quiere colgar de la fama de este señor, y no es así, porque eso yo no lo necesito. Soy simplemente una mujer que lucha día a día por ayudar a sus semejantes”.

Con información de TvNotas